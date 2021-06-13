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الأحد، 13-06-2021 09:35 ص

بالفيديو.. دنيا بطمة تتعرض لموجة انتقادات واسعة بسبب شكلها الجديد

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الوكيل الإخباري _ فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بتغيير كامل في ملامحها، لدرجة أن كثيرين شككوا في شخصيتها، ما عرضها لانتقادات واسعة.


وظهرت بطمة في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشفاه كبيرة وعيون ملونة وشعر أسود منسدل على كتفيها.

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وتحدثت بطمة عن التغير الكبير في شكلها معبرة عن حبها وإعجابها بالفيلر الذي أجرته في وجهها، وخاصة النتيجة التي ظهرت بعد أسبوع من جلسة الحقن.

 

وتعرضت بطمة للعديد من الانتقادات بسبب ملامحها حيث اعرب الكثير من متابعيها أنها بالغت في الخضوع للتجميل.

 

 

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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