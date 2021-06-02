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الأربعاء، 02-06-2021 12:15 م

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

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الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل السوري أويس مخللاتي متابعيه على تطبيق انستغرام بظهوره من دون لحيته الحمراء الطويلة التي كانت أساسية لتناسب شخصية "صخر" في أجزاء "الهيبة" الأربعة.

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وأثار أويس ضجة كبيرة بعد ظهوره من دون لحية، متخلياً بشكل نهائي عن لوك "الهيبة"، وذلك بعد إنهاء دوره في الجزء الاخير من العمل بسبب خلافات بينه وبين الجهة المنتجة.

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع شكله الجديد الذي بدأ فيه أصغر بعشر سنوات على الأقل، وتساءل العديد منهم عن سبب إقدامه على هذه الخطوة وعمّا إذا كان "اللوك" بسبب دور تمثيلي جديد.

 


 

 

المصدر - لبنان 24 






 




 

 


 

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