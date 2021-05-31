بعد ان قدمت مشاعر بأسلوب جديد .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة ل اليسا

الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة غزل إلى زميلتها اللبنانية إليسا، بعد إعادة الأخيرة غناء أغنية "مشاعر" بطريقة جديدة حققت بها أعلى المشاهدات هذا الأسبوع، وأكدت شيرين أن اليسا قدمت الأغنية بأحاسيس صادقة تكشف عن محبتها وتقديرها للفن الحقيقي.





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شيرين وجهت الرسالة عبر تغريدة بحسابها على موقع تويتر قالت فيها: حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الأحاسيس الصادقة دي أكد لي أنك قد إيه بتحبي وتقدري الفن.





إليسا قدمت أغنية "مشاعر" للفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج أغاني من حياتي، وبعد 48 ساعة فقط احتلت المرتبة الخامسة ضمن قائمة أنغامي لأكثر الأغاني استماعاً في الفترة الأخيرة، وفي قائمة الأكثر استماعاً في الأردن احتلت الأغنية المرتبة الرابعة.



وفي قائمة الأكثر استماعاً في مصر احتلت الأغنية المرتبة السادسة وهي تنافس أجدد الأعمال المصرية التي أطلقت في الأيام الماضية.



وقالت اليسا أثناء مشاركتها في البرنامج أنها تحب الأغنية كثيراً وعبرت عن إعجابها بشيرين وصوتها وإحساسها وقالت إنها مثلها "ملكة الإحساس"

المصدر -سيدتي