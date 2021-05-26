بعد بتر ساقه.. توجيهات من السيسي بشأن الفنان شريف دسوقي

الوكيل الاخباري - أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اهتمامه بحالة الفنان المصري شريف دسوقي، الذي تعرض مؤخراً لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وبحسب التلفزيون المصري، وجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.

كما أعربت نقابة المهن التمثيلية المصرية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية.





سبوتنيك

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