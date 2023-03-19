الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 12:48 م

بعد غياب أعوام عن الفن .. تفاصيل الحالة الصحية لثناء دبسي

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الوكيل الإخباري- بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية، تحدث النجم سليم صبري أخيراً عن بعض الأمور الشخصية المتعلقة بمعيشته وحياته العائلية، كاشفاً عن معاناة زوجته الفنانة ثناء دبسي من بعض المشاكل الصحية.

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وأشار خلال حوار اعلامي إلى أن زوجته النجمة السورية حالتها الصحية ليست جيدة وقال: "ثناء متعبة صحياً وحالتها صعبة جداً ولديها ارتباك بشبكية العين وانشالله خير، ويا ريت أعطيها عيني ولكن طبيا مستحيل هذا الكلام".


وأضاف بتأثر: "لا تتخيل كم المشكلة صعبة في حال كانت حبيبة الشخص تعاني من الرؤية ولا أستطيع أن أصف لك مقدار الألم ولكن لا حل، ولا أتخيل حياتي من دونها لأنه أنا وهي واحد".

 

لها 

 

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