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بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

الإثنين، 24-06-2024 11:28 ص

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

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الوكيل الإخباري- بعد غياب 3 سنوات، تعود النجمة المصرية هنا الزاهد لموسم رمضان 2025 في مسلسل جديد يحمل اسم "نسخة واحدة لا تكفي"، ووفق ما أعلنت وسائل إعلام "من المفترض أن يبدأ صناع العمل خلال الأيام القادمة التحضيرات الأولية للمشروع".

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ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطال العمل وتحديد موعد نهائي لبداية التصوير في الفترة القادمة، وسيحمل مسلسل الزاهد الجديد توقيع المخرجة ياسمين أحمد كامل.


ويشار إلى أن الزاهد غابت عن المشاركة في دراما رمضان منذ أكثر من 3 سنوات، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


وفي الفترة القادمة تنتظر الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية"، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فيه كل من صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، عايدة رياض، ثراء جبيل وآخرون.

 

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