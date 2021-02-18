بعد 12 عاماً على عرضه.. هكذا أصبحت طفلة فيلم 'الدادة دودي'.. شاهد

الوكيل الاخباري - استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطعاً من مقابلة ظهرت فيها منذ عامين الشابة نورا الفولي التي أدت دور الأخت الكبرى في مسلسل "الدادة دودي" الذي عُرض في العام 2008.

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وتبين أنها حلّت حينها ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس، ولاحظ المتابعون أنها أصبحت شابة جميلة جداً، علماً أنها كانت في الـ15 من عمرها حين شاركت في العمل.

وهو ما صرحت به في الحلقة حيث أشارت أيضاً إلى أنها لم تشارك منذ ذلك الحين إلا في بعض الأدوار الصغيرة.

وبالحديث عن طريقة اختيارها لأداء الدور، قالت إن المخرج علي إدريس طلب منها أن تبكي إلا أنها لم تتمكن من ذلك. وأضافت أنه أبدى إعجابه بمحاولتها البكاء وقرر اختيارها. ولفتت إلى أنها أمضت مدة طويلة مع الأطفال الذين شاركوا في العمل لكي يعتاد كل منهم التعامل مع الآخر. وتابعت: "كنت بحس إني أختهم الكبيرة فعلاً".

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