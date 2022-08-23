بعيداً عن الفن .. شيرين عبد الوهاب تتخذ قراراً جديداً

الوكيل الإخباري-فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بآخر مخططاتها التي تنوي القيام بها.



وأعلنت شيرين عن نيتها استكمال تعليمها، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية منى الشاذلي أثناء استضافتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

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وكان قد خرج الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى قصر العيني الأسبق، والطبيب المعالج للنجمة شيرين عبد الوهاب عن صمته وبادر لتوضيح حالة شيرين الصحية، خاصةً بعدما تم الربط بين تخصصه الدقيق كأستاذ لعلاج السموم والإدمان، وبين إعلانها مساعدته لها في العلاج .



وقال أنه بادر للتواجد بالقرب من شيرين"كصديق وإنسان" قبل أن يكون طبيباً، وتواجده برفقتها لا يعني أبداً أنها تعاني من "إدمان العقاقير المهدئة" كما روج البعض.

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