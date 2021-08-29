بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

الوكيل الاخباري- قدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه من لبنان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.



اضافة اعلان

وقال المحامي المصري في بلاغه للنائب العام: "ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان، على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان".



وأكمل: "كما ارتدى رمضان زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا، إن لم يكن قد خلق أزمة دبلوماسية لمصر".



وأضاف محفوظ ببلاغه، أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي زيا عسكريا لدولة أخرى مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، إضافة إلى أن ذلك طبقًا للنصوص التالية 157 و158 و159 عقوبات التي تجرم كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق، أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته، إضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة دبلوماسيّة.

المصدر: لبنان24