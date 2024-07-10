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الأربعاء، 10-07-2024 09:47 ص

تامر حسني يؤسس رابطة "مُحبي القُرع"

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الوكيل الإخباري- أثار تامر حسني إعجاب متابعيه ورواد منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره استعداداً لكشف أحدث أعماله الفنية.

وكان أبرز ما لفت انتباه المتابعين المظهر الجديد لتامر، حيث ظهر حليق الرأس وبدا أكثر شباباً.

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ونشر تامر حسني تعليقاً عبر إنستغرام، وصورة مع صناع العمل الجديد الذي سيكشف عنه قريباً، قائلاً: "بأسس أول رابطة لمحبي القرع، عاش القرع، مين جاي معانا".

وقال تامر إنه يستعد لعمل جديد تكتم على تفاصيله، لافتاً إلى أنه بدأ بالفعل في تصويره. ونشر تامر صورة جديدة مع شقيقه المنتج حسام حسني، من موقع التصوير، قائلاً: "يا صباح الفل على الكل، بصورلكم حاجة جديدة جداً دلوقتي بس مش جامدين جامدين".

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، ويشاركه البطولة باسم سمرة ومحمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

 


 


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