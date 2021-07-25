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الأحد، 25-07-2021 11:32 ص

تامر عاشور يشعل حماسة السعوديين قبل الغناء في جدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أشعل الفنان المصري تامر عاشور حماسة الجمهور الذين حضروا حفله في المدينة السعودية جدّة، مساء يوم السبت، بعد أن توجّه لهم بكلمة عقب صعوده إلى المسرح، وقال: "مبسوط جدا إني معاكم النهاردة شرف كبير (أن أكون موجودا) مع الجمهور الكبير العظيم شكرا لكم"، وسط موجة تصقيف.

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وفي حفل ضخم، أدّى تامر أنجح أغنياته وتفاعل الحضور معه بشكل كبير، وكان قد شوّق المتابعين عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي للحفل، وكتب تعليق مرفقاً بصورته: " انا متأكد ان كل الاغاني اللي بتحبوها هغنيها في الحفله يوم ٢٤ والمفجأه ان الحفله كلكم هتشوفوها".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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