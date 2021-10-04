الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 04:18 م

تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر احمد بسبب كورونا - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وذلك بسبب إصابتها بكورونا.

ونشرت هاجر صورة لها وهي على سرير المستشفى، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، ظهرت فيها يدها وهي موصولة بأنبوب المحاليل.

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وقالت هاجر في تصريحات صحافية: "أنا تعبانة وحرارتي 39.8 درجة مئوية، وقد اكتشفت إصابتي بكورونا يوم الجمعة قبل الماضية، وأتابع حالتي مع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، حيث اتبعت البروتوكول العلاجي، ولكن حالتي لم تستجب له بسبب عدم تناولي لأي أطعمة جراء إصابتي بالقيء المستمر".

 


 

المصدر - لبنان 24 

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