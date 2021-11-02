ترجيح اطلاق تصوير لفيلم عن قصة حياة سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - تردد أن إحدى شركات الانتاج المصرية تنوي تصوير فيلم يرصد قصة حياة الممثل المصري الراحل سمير غانم وزوجته الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز، لكن بقي الخبر غير مؤكد حتى بادرت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الى نفيه وحتى نفت موضوع الحديث بشكل جدي عن مسلسل يتناول قصة حياة والديها.

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وعلم موقع "الفن"من مصادر خاصة أن بعض المسلسلات النادرة التي تناولت قصة حياة الفنانين واهل السياسة حققت إرادات مالية عالية وليست جميع هذه المشاريع قادرة على تأمين الربح المالي لشركة الانتاج حتى لو كانت السيرة الذاتية للفنان مليئة بالاحداث الشيقة.

في المقابل أوضحت المعلومات ان عائلة سمير غانم لم تتلقى أي عرض من اجل إنتاج حتى وثائقي يتناول حياة والدهم ووالدتهم.

المصدر - الفن