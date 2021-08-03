الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 11:11 ص

تسجيل نادر بصوت سعاد حسني يشعل السوشال ميديا

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الوكيل الإخباري - عرض برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" تسجيل صوتي نادر للفنانة الراحلة سعاد حسني تتحدث فيه عن علاقتها بنجوم الفن ومنهم نادية لطفي حيث قالت عنها:" نادية لطفي صديقتي المقربة، وكانت ترسل لي وردة في عيد الحب دائما تجري اتصالات هاتفية بي للاطمئنان على حالتي الصحية".

وأضافت الفنانة الراحلة في التسجيل الصوتي أن عيد الحب في لندن يختلف تماما عن الاحتفال به في مصر، فهو يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، مشيرة إلى أنه يتم توزيع ما يقرب من 10 ملايين وردة في ذلك اليوم.

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ووجهت حسني مع الكاتب الصحفي محمود مطر، التحية للراحل كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت على قرار علاجها على نفقة الدولة.

ومن جانبه أكد مطر، أن علاقة حسني، بالراحلة فاتن حمامة كانت سيئة للغاية بسبب تصريح خاص لـ" فاتن حمامة" عندما سألها أحد الصحافيين عن أجمل وجه في السينما المصرية وكان ذلك عام 1962، فقالت زيزي البدراوي، وهو ما أغضب سعاد حسني جدا وانتقدت رأي الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وظلت العلاقة سيئة بينهما حتى وفاتهما.

يذكر أن جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، أكدت أن الفنانة الراحلة تزوجت من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفيًا، وهو مَن رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة"، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما.

 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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