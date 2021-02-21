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الأحد، 21-02-2021 11:06 ص

تصريحات للفنان المصري صلاح عبدالله ومعاناته قبل الشهرة

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الوكيل الاخباري - خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قال الفنان المصري صلاح عبدالله، إنه نشأ في منطقة بولاق، بالإضافة إلى أنه عاش فيها فترة طويلة في بداية حياته الفنية، ويتميز أهلها أنهم "ولاد البلد الجدعان".

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وأشار إلى أنه كان ينتظر "أوردرات" التصوير في بداية حياته الفنية، عند "عم إبراهيم النجار" في بولاق، وكان يشعر بفرحة كبيرة حينما يسمع صوته ينادي عليه ليتأكد أن هذا لإبلاغه بـ"أوردر" تصوير.


وكشف أنه قام بكتابة تترات بعض المسلسلات، مضيفًا أنه جعل الفنان الراحل محمود مرسى يغني في مسلسل "أبو العلا 90"، حيث اتصل به المخرج محمد فاضل وطلب منه كتابة الأغنية التي غناها مرسي في المسلسل، وبالفعل ذهبت إلى الموسيقار هاني شنودة لوضع اللحن على الكلمات، وغناها مرسي وهي المرة الوحيدة التي قام فيها بالغناء.


وأكد أنه مر بالعديد من التحديات والمراحل الصعبة في حياته، ومن أصعب اللحظات التي مر بها حينما شارك في مسلسل "سنبل بعد المليون" لأن الظروف المادية وقتها كانت صعبة بالنسبة له، وأجره كان ضعيفاً وفي نفس الوقت تزوج وأصبح لديه مسؤوليات تجاه أسرته.

وأضاف أن الظروف المادية صعبة استمرت معه وقت إنجاب ابنته الكبرى دينا، وذلك اضطره إلى المشاركة في بعض الأعمال التي لم يكن راضياً عنها، مشيراً إلى أن زوجته اضطرت لبيع "شبكتها"، حتى يتمكن من شراء تلفون ليستقبل عليه المكالمات الخاصة بالعمل.


وقال صلاح عبد الله، إنه قدم العديد من المشاهد الهامة في حياته، ومنها مشهد مع يسرا في فيلم "دم الغزال" تأليف الكاتب وحيد حامد، وأيضاً مشهد مع ماجد الكدواني في فيلم "كباريه" حيث يعتبره من أجمل الأدوار في مسيرته.

 

لها

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