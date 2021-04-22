تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ريحان

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر مقرّبة من أسرة الفنان محمد ريحان، تطورات حالته الصحية؛ حيث أكدت خروجه من العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الزقازيق.

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وكان الفنان محمد ريحان قد تعرّض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وأُدخل على أثرها الى العناية المركزة، وغادرها بعد تحسن حالته الصحية.



ويشارك محمد ريحان في السباق الدرامي الرمضاني، بمسلسل «موسى»، الذي يُعرض عبر فضائية «dmc» بدور «الشيخ صالحين»، جدّ «موسى»، الذي يجسّده الفنان محمد رمضان.



كما يشارك ريحان بدور «فكري» في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي يقدّمه الفنان القدير يحيي الفخراني.



لها