الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه صادر عن الحكومة

تل أبيب تمنع مبعوثة أممية من دخول إسرائيل

العفو الدولية: هجمات رفح دليل على عمليات القتل الجماعي للمدنيين بغزة

الأمن يوضح حول تخفيض رسوم ترخيص مركبات

أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان الأوضاع بغزة

شبكة "إن بي سي" : بايدن يقول ان التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً

استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص في قصف الاحتلال على رفح

سرايا القدس تنصب كميناً لقوة صهيونية في خان يونس

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك

الصناعة والتجارة تحرر 638 مخالفة منذ بداية العام

الإثنين، 12-02-2024 03:33 م

تعليق جديد لنادر صعب على قضيته مع ريهام سعيد

Doc-P-478020-638421238469015404


الوكيل الإخباري - تحدث الدكتور نادر صعب في لقاء سريع عن أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد التي تتهمه بتشويه وجهها وتغيير ملامحها بعد عملية شدّ الوجه التي خضعت لها قبل أشهر.

اضافة اعلان

وقال صعب في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أنا كجرّاح تجميل بفتخر كيف كانت ريهام سعيد وكيف صارت، بغض النظر عن الأمور التي بتدعيها، ان شاء الله القضاء يأخذ مجراه... أنا قدمت شكوى ضدها في لبنان، والقضاء هو رح ياخد مجراه مع الوقت".

 

وأضاف: "اليوم غير مسموح من سيدة إعلام أن تستغل المنبر اللي هي فيه لأغراض شخصية وتشهّر بالناس مهما كان السبب، والقضاء هو المخول يأخد حق أي شخص في أي مجال كان".

 

بدورها، علّقت أنابيلا هلال، زوجة نادر صعب على القضية الحاصلة وأكدت دعمها الكامل لزوجها، حيث قالت: "بتأسف أن يستعمل الإنستغرام كمحكمة. لنترك لكل مكان اختصاصه، ولازم نتوجه للمحاكم بس يكون عنا مشاكل".


وكانت ريهام سعيد قد رفعت دعوى قضائية ضد طبيب التجميل نادر صعب في إحدى محاكم القاهرة بمصر، وكذاك فعل الأخير، متهماً الإعلامية المصرية بتشويه سمعته وتوجيه اتّهامات غير صحيحة له على السوشيال ميديا. 

 

لها



 




 

 


 

إقرأ ايضا
762490

نيرمين الفقي تروّج لمسلسلها في رمضان 2024

مستر-بين

بعد غياب 6 سنوات.. 'مستر بين' يستعد للعودة

شيرين

تعرف على حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب

291194_original_261057_original

محمود حميدة يعلن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين

c3b9c11ef415debdc27e5396efd3718e

ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي

127-123541-oprah-winfrey-richest-people_700x400

40 نجمة عالمية على غلاف مجلة فوغ الأخير