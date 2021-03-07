تغيير كبير في شكل الفنان ظافر العابدين تثير الجدل.. صور

الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان ظافر العابدين جمهوره بصور جديدة ظهر فيها بشكل مختلف زاد من وسامته وجاذبيته، وأعلن عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل "غدوة".

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ولفت النجم التونسي الأنظار في أحدث ظهور له بعد وفاة والدته، حيث أطلق لحيته بشكل كثيف وغيّر تسريحة شعره، ما زاد من جاذبيته ونالت اطلالته الجديدة اعجاب الآلاف من محبيه.

وحضر ظافر الى الندوة الصحفية التي عُقدت في مركز فنون بتونس بكامل أناقته ببدلة رسمية من دون ربطة عنق، وأعلن عن تجربته الاولى في عالم الإخراج.



وعبر النجم المتألق عن حماسه وسعادته بالعمل الجديد وأكد أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر قائلاً: "كان الإخراج دائماً حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدا من قلبي، وأشعر بها بقوة. إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها".







لها

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