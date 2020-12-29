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الثلاثاء، 29-12-2020 09:20 م

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل حاتم علي

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر خاصة من داخل فندق "الماریوت" في منطقة الزمالك بمصر الذي توفي فیه المخرج السوري حاتم علي، الیوم الثلاثاء، بأن الراحل كان یقیم في غرفة بالفندق ویمارس حیاته بشكل طبیعي.
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وأكدت المصادر لوسائل اعلام أن حاتم علي، لم  یشكُ من أي عارض صحي على الإطلاق خلال الأیام التي كان یقیم فیھا بالفندق، كما أنه یخرج ویعود لغرفته ویستقبل زائرین له دون أي بوادر لأزمة صحیة.

وقالت المصادر إن حاتم علي، اعتاد أن یستیقظ ً مبكرا لتناول وجبة الإفطار بالفندق، موضحة ّ أن عمال الفندق وأثناء تنظیف الغرف ذھبوا إلى غرفته فوجدوه ً متوفيا داخل الغرفة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء إدارة الفندق على الفور من جانب العاملین، وتم التواصل مع شرطة السیاحة للوقوف على سبب الوفاة وما إذا كان ھناك شبھة من عدمه لیتبین أن الوفاة طبیعیة ونتجت عن أزمة قلبیة مفاجئة.

وأكدت المصادر أنه جرى إنھاء كافة الأوراق اللازمة لدفن المخرج السوري، على أن تتولى شرطة السیاحة إنھاء كافة الإجراءات الخاصة بجثمانه؛ إذ تقرر أن یتم نقله إلى بلاده سوریا لدفنه هناك، وهو ما سیحتاج لمزید من الإجراءات والترتیبات في ظل تفشي أزمة كورونا.

 




 

 


 

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