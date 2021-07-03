تفاصيل تصوير مسلسل 'الهيبة ' في الجزء الأخير

الوكيل الإخباري - تدور في قرية فالوغا اللبنانية عمليات تصوير الجزء الخامس من "الهيبة"، المسلسل الذي لاقى ضجة ونجاحاً كبيراً منذ أربع سنوات، وقد عُلم أن إدارة شركة الصباح منعت الجمهور من الاقتراب من أماكن التصوير لعدم تسريب المعلومات، خصوصاً أن القرية اللبنانية تغصّ بعدد المصطافين الذي يشاهدون من بعيد الإجراءات الخاصة بالتصوير.



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وكان فريق العمل قد انتشر في بيروت وفي منطقة التصوير خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت قُسّمت معظم الأدوار على كل ممثل بحسب أيام وجوده في لبنان؛ إذ تُصوَّر كافة المشاهد الخاصة بالدور والممثل معاً ليُصار بعدها إلى إضافتها إلى القصة.



وعلمنا أن الممثلة روزينا لادقاني قد صوّرت معظم مشاهدها؛ وهي تؤدي دور منى شقيقة جبل وزوجة ابنة عمه شاهين، وغادرت قبل ثلاثة أيام إلى سوريا لمتابعة أعمالها هناك.

المصدر - لبنان 24