تفاصيل جديدة عن برنامج رامز جلال الرمضاني

الوكيل الاخباري - انتهى الفنان المصري رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر، ليبدأ مع فريق عمل البرنامج في مونتاج الحلقات ليتم الانتهاء من حلقات الأسبوع الأول قبل شهر رمضان.

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وكانت بعض تفاصيل البرنامج قد تم الكشف عنها ومنها أن التصوير تم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن بين الفنانين ضيوف الحلقات في البرنامج كل من أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.





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