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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 31-05-2023 10:38 م

تنويه بشأن حفل حسين الجسمي في المدرج الروماني

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الوكيل الاخباري - تقرر تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والذي كان مقررا يوم السبت المقبل في المدرج الروماني بوسط العاصمة عمان، إلى يوم الأحد المقبل الموافق 4 حزيران في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويأتي حفل حسين الجسمي في الأردن بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل السيف، وذلك في المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان.

يذكر أنه بعد الإعلان عن حفل حسين الجسمي في الأردن، نفذت جميع التذاكر خلال 15 دقيقة فقط.

 

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