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السبت، 18-06-2022 02:10 م

توضيح حول طلاق الفنانة لميس كان صاحبة اغنية "مسيطرة "

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الوكيل الإخباري-علقت الفنانة السورية لميس كان صاحبة أغنية "مسيطرة"، على شائعات طلاقها بعد مرور شهر واحد من زواجها.

وسخرت لميس من هذه الأخبار، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تتضمن أنباء انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد من الزواج، كما وضعت تعليقات السخرية منها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. وأرفقت لميس هذا المنشور بتعليق ساخر، قالت فيه: "بعدين ما تقولوا أني كمان حامل بالمرة مشان الخبر يصير ثلاثة بواحد"، ولكن بالرغم من هذا، إلّا أنها لم تحسم حقيقة الأمور، ولم تدلي بأي توضيح بشأن ما إذا كانت الأنباء صحيحة أو كاذبة.

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والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تُشاع فيها هكذا أخبار، فقد انتشرت أخبار طلاق لميس سابقا بعد طرحها أغنيتها الشهيرة "مسيطرة".

 

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