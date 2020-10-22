الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

انخفاض اسعار الكمامات

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

تحديث قائمة الدول التي يُستقبل منها طيرانا منتظما




الخميس، 22-10-2020 12:04 م

توقيف الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته

ceae65edb4


الوكيل الاخباري - أصدرت الجهات القضائية المختصة العراقية مذكرة إلقاء القبض بحق الفنان العراقي جلال الزين بعد حادثة وفاة زوجته.

اضافة اعلان

وقالت قناة الشرقية العراقية نقلا عن مصدر أمني، "صدور مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات بعد حادثة وفاة زوجته وتحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور".

 

كما نقلت القناة عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن "نور كاظم" من مواليد 1995 زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد، دون أن يوضح أسباب إقدامها على الانتحار.

وكانت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، نور كاظم، قد أقدمت على الانتحار، يوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد بحسب ما تداولته المواقع الإخبارية نسبة لمصادر أمنية عراقية أفادت بأنها أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كلاشينكوف كانت موجودة في البيت.


يذكر أن جلال الزين فنان معروف في أوساط الشباب، وهو خريج كلية الفنون، وله عدد من الأغنيات الشبابية المعروفة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-013259-mohamed-kareem-nicholas-cage-4

محمد كريم يتعرض لـ حادث سير مروع .. صور

5c7d826726e6f894252572

أحلام تكشف كيف نجا زوجها من خطر كبير أثناء إصابته بحادث خطير

164982

وفاة " نانسي " ابنة الفنان الاردني القدير انور خليل بكورونا

1044766192_168_0_3072_2048_638x450_80_0_0_8dfe8d3e48e2c1c6e4701ab41a556560

فاندام يتدخل لإنقاذ حياة كلب من الموت.. فيديو

13047920161575558663

الموت يفجع الفنانة شريهان

5f594df34c59b743c0461f99

محمد رمضان يبدأ تصوير أغنيته الجديدة

أخبار متعلقة
66d51d09b1fc3a0e93d7548c2cc4a0c3

بعد ساعات على انتحار زوجته.. حريق يلتهم منزل الفنان جلال الزين

2019_7_4_11_31_24_327

انتحار زوجة فنان شاب شهير باستخدام البندقية!.. شاهد

image

انتحار ممثلة يابانية بظروف غامضة