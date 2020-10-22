توقيف الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته

الوكيل الاخباري - أصدرت الجهات القضائية المختصة العراقية مذكرة إلقاء القبض بحق الفنان العراقي جلال الزين بعد حادثة وفاة زوجته.

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وقالت قناة الشرقية العراقية نقلا عن مصدر أمني، "صدور مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات بعد حادثة وفاة زوجته وتحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور".

كما نقلت القناة عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن "نور كاظم" من مواليد 1995 زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد، دون أن يوضح أسباب إقدامها على الانتحار.



وكانت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، نور كاظم، قد أقدمت على الانتحار، يوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد بحسب ما تداولته المواقع الإخبارية نسبة لمصادر أمنية عراقية أفادت بأنها أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كلاشينكوف كانت موجودة في البيت.



يذكر أن جلال الزين فنان معروف في أوساط الشباب، وهو خريج كلية الفنون، وله عدد من الأغنيات الشبابية المعروفة.

سبوتنيك

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