الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 10:03 م

جوني ديب يغزو مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاده

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الوكيل الإخباري - احتفل الممثل والمغني والمخرج الأميركي جوني ديب بعيد ميلاده الـ 57. وتفاعل المتابعون والمعجبون بشكل كبير وقدموا له التهاني بالمناسبة وقالت إحداهن: "من كل قلبي أتمنى لك السعادة وحان الوقت أن تحتفل بحياتك بالشكل الذي تستحقه أحبك".

بدأت شهرة ديب عام 1980 من خلال دوره في مسلسل تلفزيوني 21 jump street . وأدى أدواراً تميزت بالجرأة والتفرد. ترشح لعشرة جوائز من golden globe awards وفاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم the demon Barber of Fleet street وترشح لثلاثة جوائز من academy awards لأفضل ممثل.

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المصدر - الفن

 




 

 


 

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