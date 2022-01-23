حقيقة مرض عادل إمام

الوكيل الإخباري - كشف المنتج، عصام إمام، إن شقيقه "الزعيم" عادل إمام، بصحة جيدة ويوجد حاليا بمنزله مع أسرته وأحفاده.



نفى المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، الأخبار التى تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعى عن دخوله المستشفى الأيام الماضية، قائلا: "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وحاليا يتواجد الزعيم فى منزله وصحته زي الفل".

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ونقل موقع اليوم السابع عن المنتج عصام إمام، قوله "ياريت كفاية كده شائعات ملهاش لازمة، وأرجو التأكد من الأخبار قبل نشرها".





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