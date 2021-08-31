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الثلاثاء، 31-08-2021 10:01 ص

حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز في سويسرا

عبد


الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، حقيقة وفاة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات سويسرا.

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وهاجم وائل عبد العزيز مروجي هذه الشائعات وقال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك... داين تدان".


وفي خطوة مفاجئة، قام وائل عبد العزيز بحذف المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبد العزيز قبل تفاقم وضعها الصحي وتقول فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".


يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز نقلت إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو/ تموز الماضي.


وأكد زوجها الفنان أحمد العوضي تعرض زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز، بالفعل، إلى إهمال طبي، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القانون المصري لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأنٍّ في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.

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