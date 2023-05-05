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الجمعة، 05-05-2023 02:39 م

حقيقة وفاة الفنان وائل جسار

لماذا-غاب-وائل-جسار-عن-ليلة-روائع-الموجي-رغم-مشاركته-في-التمارين


الوكيل الإخباري- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الجمعة خبر وفاة وائل جسار وذلك بعد تعرض الفنان اللبناني وائل جسار إلى وعكة صحية شديدة، قبيل ساعات من حضوره تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي في السعودية، وفق ما أعلن مدير أعماله.

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وقال عبدو كساب، مدير أعمال الفنان "جسار"، في اتصال مع "فوشيا"، إن وائل جسار أصيب بشكل مفاجئ بإرهاق شديد بعد ارتفاع ضغطه، حيث وصل إلى 15/10، ما حال دون صعوده إلى المسرح، الأمر الذي استدعى فريقا طبيا لتقديم الإسعافات الأولية له، فضلا عن بعض الأدوية.

وكشف كساب، خلال اتصال مع "فوشيا"، أن وائل جسار عانى بشكل مفاجئ من إرهاق شديد نتج عن ارتفاع في الضغط وصل إلى 10/15، ما حال دون صعوده إلى المسرح واستدعاء الطاقم الطبي الذي قدم له الإسعافات الأولية اللازمة فضلا عن بعض الأدوية.

وأضاف أن وائل جسار غادر، اليوم الجمعة، السعودية إلى لبنان، إذ من المقرر أن يتوجه من فوره إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، خاصة أنه ما زال يشعر بتعب كبير.

وكان الفنان اللبناني قد أعلن أنه ضمن المشاركين في حفل تكريم الموسيقار المصري محمد الموجي، الذي تقيمه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ونشر، قبل الحفل، صورة تجمعه بالنجوم المشاركين إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق الصورة بتعليق، جاء فيه: "شرف كبير لي المشاركة في الحفل الفني مع أصدقائي النجوم في أمسية روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، شكرا المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للترفيه".

 

إرم

 




 

 


 

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