حلا الترك تتخطّى أزماتها العائلية وتثير الجدل بصور جديدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - يبدو أن الفنانة البحرينية حلا الترك بدأت مرحلة جديدة من حياتها الفنية بعد المشاكل العائلية بين أسرتها ووالدتها "منى السابر"، حيث أعلنت عن عودتها بأغنية جديدة بعنوان "ليالي الصيف".

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وكشفت حلا من خلال صورة نشرتها عبر تطبيق "إنستغرام" عن تقديم الأغنية الجديدة مع المخرج اللبناني جاد شويري، من خلال ملصق دعائي جمعها بالأخير حيث ظهرا والبحر خلفهما.

وعلقت على الصورة: "ليالي الصيف قريباً دويتو بصحبة الفنان جاد شويري".



