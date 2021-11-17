حلا شيحة تصالح والدها بعد عزاء شقيقة زوجها

الوكيل الإخباري - تسبّبت وفاة شقيقة المنتج معز مسعود في تقريب زوجته الفنانة حلا شيحة من والدها أكثر، حيث شاركت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" النعي الذي نشره والدها الفنان أحمد شيحة لشقيقة زوج ابنته التي وافتها المنية، يوم الجمعة الماضي.



ونشرت حلا نعي والدها وعلّقت عليه بقولها: "حسيت إني حابة أشارك مع الناس كلمة والدي الجميلة الراقية عن عُلا... هي فعلاً عروس السماء، إن شاء الله بروحها الجميلة الطيبة، أرجو منكم الدعاء من قلوبكم لحبيبتي علا مسعود".





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واعتبر الجمهور ومتابعو حلا أن ذلك يُعدّ اعتذاراً ضمنياً منها لوالدها عمّا حدث بينهما من تبادل للتصريحات حول زواجها من معز في الفترة الأخيرة.





المصدر - لها