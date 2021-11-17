الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك.. الشمالي يفتتح معرض الصناعات الأردنية

توقيف موظف بالأوقاف اختلس 300 ألف دينار

ضبط مسؤول بالصحة أصدر شهادات مطعوم كورونا مزورة

هيئة الاتصالات تطلق نظام أتمتة إدارة الأرقام

الاستثمار: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في الأردن

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

طفل يناشد بعد تعرضه لإصابة في عينه بسبب انقطاع الكهرباء عن منزله

الأردنية: تحويل بعض المحاضرات للتعليم عن بعد لاستخدام قاعاتها بالامتحانات

تفاصيل مؤثرة لوفاة الطفل أمير في إربد

أمانة عمّان تطلق المجلس البلدي لأطفال عمان لعام 2021

الأربعاء، 17-11-2021 12:49 م

حلا شيحة تصالح والدها بعد عزاء شقيقة زوجها

بب_3


الوكيل الإخباري - تسبّبت وفاة شقيقة المنتج معز مسعود في تقريب زوجته الفنانة حلا شيحة من والدها أكثر، حيث شاركت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" النعي الذي نشره والدها الفنان أحمد شيحة لشقيقة زوج ابنته التي وافتها المنية، يوم الجمعة الماضي.

ونشرت حلا نعي والدها وعلّقت عليه بقولها: "حسيت إني حابة أشارك مع الناس كلمة والدي الجميلة الراقية عن عُلا... هي فعلاً عروس السماء، إن شاء الله بروحها الجميلة الطيبة، أرجو منكم الدعاء من قلوبكم لحبيبتي علا مسعود".

اضافة اعلان

واعتبر الجمهور ومتابعو حلا أن ذلك يُعدّ اعتذاراً ضمنياً منها لوالدها عمّا حدث بينهما من تبادل للتصريحات حول زواجها من معز في الفترة الأخيرة.

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
alg-resize-mel-gibson-jpg

بعد تمثيله بأربعة أجزاء ميل جيبسون يعود لـ Lethal Weapon كمخرج

نانسي-عجرم

نانسي عجرم الفنانة الأكثر متابعة عربيا - صورة

ريتا-حرب

ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع وتنقل الى المستشفى - فيديو

640x_5f839deebac5c0ad5faba1c1ef11a42890bdc7f6475e3908b09221d524d64247

نجل يونس شلبي يكشف أسراراً جديدة عن والده الراحل

ed8d5978898b79f80d3ddcdbffebd0f2321e23df-050721041653

صوفي مارسو تحتفل اليوم بعيد ميلادها

94-730x438-1-730x438

تصريحات جريئة من سمية الخشاب عن حياتها الشخصية - فيديو

أخبار متعلقة
6810891-450204193

​غادة عبد الرازق​ في أحدث ظهور لها - صورة