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الإثنين، 18-10-2021 02:58 م

حورية فرغلي صدمت من الوسط الفني

حورية-فرغلي


الوكيل الإخباري - تحتفل الممثلة المصرية حورية فرغلي اليوم بعيد ميلادها ال45.

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وكانت فرغلي في السنوات الأخيرة اجرت العديد من العمليات الجراحية في انفها حيث كانت تعاني من مشاكل في التنفس وكذلك من مشاكل في شكل انفها. اضطرت للسفر الى الولايات المتحدة من اجل اجراء العمليات وبقيت حبيسة في غرفتها لمدة عامين ما اضعف ثقتها بنفسها.


اكثر ما ازعجها هو ان لا احد من الوسط الفني سأل عنها فصدمت من هذا التجاهل وقالت: «محدش كان بيسأل عني موبايلي كان بيفضل بالأسابيع محدش بيرن عليه».


كما فوجئت اثناء تواجدها في الولايات المتحدة بالكثير من الاخبار التي تتحدث عن وفاتها، حتى قامت صديقتها الفنانة رانيا محمود ياسين بتكذيب تلك الشائعات.

 

المصدر - الفن 

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