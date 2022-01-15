حورية فرغلي للمتنمرين عليها: ذبحتموني بكلامكم

الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة إلى المتنمرين عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في تصريحات صحافية، حيث قالت: "في آخر ثلاث سنوات كان هناك في السوشال ميديا تنمر غير طبيعي والكلام الذي يكتب كان يذبح وشبهوني بمايكل جاكسون، وكنت أرد بقولي إن الناس كانت تحب صوته مش يبصوا على شكله، وأنا المهم شغلي".

اضافة اعلان

وكانت حورية قد كشفت أنها شاهدت عفاريت في شقة الموسيقار محمد عبد الوهاب التي تسكن فيها، قائلة: "حينما اشتريت الشقة وجدت وأنا خارجة من غرفتي فتاة تجلس على السفرة وتلعب في قدميها، ولكني لم أخف، وأعرف أنهم متواجدون حولنا، واللي معايا في البيت كويسين وبشوفهم دايماً ولكن ليس يوميا".

لها