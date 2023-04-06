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الخميس، 06-04-2023 11:05 ص

خطأ فادح في مسلسل ”العربجي” يحدث ضجة -صورة

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الوكيل الإخباري- تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة من إحدى حلقات مسلسل “العربجي” تظهر خطأ فادحاً في الإخراج.

وظهر في الصورة ، في احد كوادر تصوير المشهد “بلوك اسمنتي”، وهو ما عرض صناع العمل للسخرية.

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وتداول المتابعين الصورة ساخرين من عدم انتباه صناع العمل لعدم وجود “بلوك اسمنتي” في الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

كما وانهالت التعليقات على الصورة، في حين اعتبرها البعض خطأ فادح لا يمكن غفرانه لمخرج المسلسل سيف الدين سبيعي.


وجاء في التعليقات حسبما رصدت منصة تريند: “طلع في بلوك من زمان”، في حين كتب آخر: “المسلسل فانتازي لا زمان ولا مكان”.

كما ورأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجمهور يسلط الضوء فقط على السلبيات الصغيرة في حين يتجاهل كامل العمل.


وكتب متابع في تعليق: “بتتركوا كل الايجابيات بالمسلسل وبتركدوا ورا السلبيات المحدودة والتي لاتذكر”.


يشار إلى أن مسلسل “العربجي” الذي يعرض حالياً، من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي.

 


 

تريند

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