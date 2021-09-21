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الثلاثاء، 21-09-2021 12:29 م

خمنوا من هذه الطفلة التي كبرت وأصبحت نجمة؟

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الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة نادرة للفنانة المصرية السورية أسمهان، ظهرت فيها وهي طفلة، وتحزر الجمهور من تكون هذه الفنانة وأكدوا على أن أسمهان لم تتغير كثيراً وتشبه نفسها في طفولتها.

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وأسمهان هي الأميرة آمال الأطرش، ولدت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1912، في عرض البحر على متن إحدى سفن الشحن اليونانية ووالدتها هي الأميرة والمطربة علياء حسين المنذر، وهي الإبنة الوحيدة التي كتب لها الحياة في أسرتها.


تجلت الموهبة الفنية لـ أسمهان منذ الصغر، عندما باتت تشدو بالغناء في المنزل والمدرسة ببعض أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وشقيقها فريد، وفي عام 1931 اتجهت إلى مشاركة فريد الغناء في صالة "ماري منصور" في شارع عماد الدين.


بعد تجربتها في حفلات الأفراح والإذاعات، وفي عام 1941 شاركت في أولى تجاربها التمثيلية بفيلم "انتصار الشباب" بمشاركة شقيقها فريد.


وقد سبق لها أن شاركت بصوتها في بعض الأفلام كفيلم يوم سعيد، إذ شاركت محمد عبد الوهاب الغناء في أوبريت مجنون ليلى، كما سجلت أغنية محلاها عيشة الفلاح في الفيلم نفسه، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب الذي سجلها بصوته في ما بعد، كذلك سجلت أغنية ليت للبراق عيناً في فيلم ليلى بنت الصحراء.

 

المصددر: الفن

 

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