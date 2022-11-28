دراما كاملة مع 3 نجوم.. جورج وسوف يطلق أغنية "بيتكلم عليا" -فيديو

الوكيل الإخباري-ليس عبثاً أن تحقق أغنية سلطان الطرب جورج وسوف، التي طرحها قبل يوم واحد بعنوان "بيتكلم عليا"، أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك لأسباب عدة، منها: أن وسوف غائب عن طرح الأعمال الغنائية منذ فترة ليست بالقصيرة، ووجود 3 نجوم من العيار الثقيل، ظهروا كأبطال لقصة الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

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وفاجأ وسوف الجمهور العربي كاملاً، بجمعه الممثلين السوريين عابد فهد وعبدالمنعم عمايري، بالممثلة اللبنانية الشابة زينة مكي، في قصة الفيديو الذي كان أشبه بفيلم سينمائي قصير، يشير إلى قضية الخيانة من أقرب الناس.



وفي تفاصيل الفيديو، الذي يجسد معاني الأغنية التي قدمها جورج وسوف، يظهر الفنان عمايري كخائن يحاول خطف حبيبة صديقه الحميم عابد فهد، التي تؤدي دورها زينة مكي، إلا أن الصدفة تفضح هذه الخيانة، وتقع ضحيتها في صدمة كبيرة كونها جاءت من أقرب الناس إليه، وتظهر فعلة عمايري ومكي للعلن خلال حضورهما حفلة يقدمها جورج وسوف، ويحضرها كذلك عابد فهد.





وكان من اللافت أن وسوف غنى مقطعاً من أغنية العندليب الأسمر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ "أي دمعة حزن لا لا"، داخل عمله الجديد، وهي الأغنية التي اعتاد تقديمها في جميع حفلاته واشتهر بها بشكل كبير جداً، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر نشازاً أو غير متناسق مع كلمات العمل أو الفيديو الخاص به، فسلطان الطرب يظهر وهو يقدم إحدى الحفلات بمسرح كبير، زُين بصور عمالقة الطرب العربي، وعلى رأسهم العندليب عبدالحليم حافظ.





وكان ملحن العمل، الفنان زياد برجي، قد أعرب سابقاً عن شوقه الكبير لصدور العمل، وقدم التهنئة له قبل طرحها بيوم واحد، قائلاً إنه لا يصدق أنه سيسمعها ويشاهدها عبر الشاشات، متوقعاً أن تكون هذه الأغنية حدثاً كبيراً.





زهرة الخليج