الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - أسماء

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

الأعلى للسكان: حالات العنف الأسري في الأردن بازدياد

الملك: الأردن يدعم الجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

محمد بن سلمان يطلق مخطط لإنشاء واحد من أكبر مطارات العالم في الرياض

الأمانة تنفذ أعمال إزالة لمبنى بمنطقة الشميساني

الأمن العام للسائقين: هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟

حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين 5 سنوات بعد قبولهما الرشوة

الحكومة: الأردن من أهم الدول المُصدرة لكفاءات الذكاء الاصطناعي

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في الخليل

الإثنين، 28-11-2022 05:09 م

دراما كاملة مع 3 نجوم.. جورج وسوف يطلق أغنية "بيتكلم عليا" -فيديو

032fee1b-ca45-4d72-8872-f81f3aac123c


الوكيل الإخباري-ليس عبثاً أن تحقق أغنية سلطان الطرب جورج وسوف، التي طرحها قبل يوم واحد بعنوان "بيتكلم عليا"، أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك لأسباب عدة، منها: أن وسوف غائب عن طرح الأعمال الغنائية منذ فترة ليست بالقصيرة، ووجود 3 نجوم من العيار الثقيل، ظهروا كأبطال لقصة الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

اضافة اعلان


وفاجأ وسوف الجمهور العربي كاملاً، بجمعه الممثلين السوريين عابد فهد وعبدالمنعم عمايري، بالممثلة اللبنانية الشابة زينة مكي، في قصة الفيديو الذي كان أشبه بفيلم سينمائي قصير، يشير إلى قضية الخيانة من أقرب الناس.


وفي تفاصيل الفيديو، الذي يجسد معاني الأغنية التي قدمها جورج وسوف، يظهر الفنان عمايري كخائن يحاول خطف حبيبة صديقه الحميم عابد فهد، التي تؤدي دورها زينة مكي، إلا أن الصدفة تفضح هذه الخيانة، وتقع ضحيتها في صدمة كبيرة كونها جاءت من أقرب الناس إليه، وتظهر فعلة عمايري ومكي للعلن خلال حضورهما حفلة يقدمها جورج وسوف، ويحضرها كذلك عابد فهد.



وكان من اللافت أن وسوف غنى مقطعاً من أغنية العندليب الأسمر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ "أي دمعة حزن لا لا"، داخل عمله الجديد، وهي الأغنية التي اعتاد تقديمها في جميع حفلاته واشتهر بها بشكل كبير جداً، ولا يمكن اعتبار هذا الأمر نشازاً أو غير متناسق مع كلمات العمل أو الفيديو الخاص به، فسلطان الطرب يظهر وهو يقدم إحدى الحفلات بمسرح كبير، زُين بصور عمالقة الطرب العربي، وعلى رأسهم العندليب عبدالحليم حافظ.



وكان ملحن العمل، الفنان زياد برجي، قد أعرب سابقاً عن شوقه الكبير لصدور العمل، وقدم التهنئة له قبل طرحها بيوم واحد، قائلاً إنه لا يصدق أنه سيسمعها ويشاهدها عبر الشاشات، متوقعاً أن تكون هذه الأغنية حدثاً كبيراً. 

 


 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4519da8f-57bc-4e12-b248-c98498c0b3a3

تفاصيل رحلة صعود الفنان محمد هنيدي إلى النجومية

WhatsApp Image 2022-11-28 at 13.26.36

أجور الممثلين في مسلسل "ستيلتو".. أرقام خيالية ولا تأكيدات رسمية

12299189_186745005006334_5728776460658345774_n

الموت يفجع الفنان ايهاب فهمي

4

هاندا أرتشيل تبدي غضبها الشديد من هذا السؤال !

2 (3)

نجوم الفن العربي يعبرون عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي

taimkosai123

أشهر نجوم العرب والعالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات

أخبار متعلقة
333

بعد مرور سنوات .. وائل جسار يكشف المقصودة بأغنية "يوم زفافك "

Doc-P-1013211-638047346129063278

جورج وسوف يجتمع مع زينة مكي وكبار النجوم في عمل فني

190698

ميريام فارس تعتذر لجمهورها بسبب معلومة خاطئة عن أغنية "كأس العالم"

Fhy8CNnXwAIZNKu

انتقادات وهجوم شرس على الفنانة مريام فارس بسبب أغنية مونديال قطر

9117158_1554992113

بعد يومين على طرحها.. سعد رمضان يقارب المليون مشاهدة "بالحب مجنون"