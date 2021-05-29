السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:13 ص

درة بوزن زائد.. هل تنتظر طفلها الأول؟

EntyHelwa


الوكيل الاخباري- شاركت الممثلة درة زروق متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور خلال مشاركتها في حفل زفاف إبنة المخرجة كاملة أبو ذكري بأحد منتجعات الجونة بمدينة الغردقة، ولاحظ الجميع وزنها الزائد.

وظهرت النجمة التونسية بالفستان الضيق ببطن منتفخ ما ترك الكثير من علامات الفضول لدى محبيها، واعتبر العديد منهم انه إثبات على حملها وبأنها تستعد بالفعل لاستقبال طفلها الأول من زوجها المهندس المصري هاني سعد بعد أكثر من 6 أشهر على زواجهما.

وتداول رواد مواقع التواصل صةر درة من حفل الزفاف وتركوا لها الأسئلة حول حقيقة حملها، ولكن الصور وفستانها الضيق أظهروا الزيادة الواضحة في وزنها بمنطقة البطن، وبدا شكلها كسيدة حامل.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وتمنوا لها الذرية الكاملة والصالحة، ولكن النجمة التونسية لم تعلق على الموضوع الى الآن ولم تعلن أو تنفي حملها بشكل واضح وحاسم.

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المصدر: لها

 




 

 


 

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