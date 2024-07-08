رابطة الكتاب تؤكد مشاركتها في مهرجان جرش بدورته الـ 38

الوكيل الاخباري - أكدت رابطة الكتاب الأردنيين في بيان لها امس الأحد، مشاركتها في الفعاليات الثقافة لمهرجان جرش بدورته ال 38 التي ستنطلق في 24 من الشهر الحالي.

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وقالت الرابطة في بيانها، انها تؤكد على التزامها بما ورد في بيانها الأول بخصوص المشاركة في مهرجان جرش، والمرهون بإلغاء الحفل الفني السابق واستبداله بحفل فني وطني ملتزم، إضافة للفعاليات الثقافية، وهو ما قامت به إدارة المهرجان.



كما أكدت في بيانها، أن الجهات الراعية لهذا المهرجان محلية معروفة.

وأكد البيان على موقف الرابطة الصلب والثابت إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وخاصة أهلنا في غزة في صمودهم الأسطوري والملحمي في مواجهة العدوان الاسرائيلي .