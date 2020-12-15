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الثلاثاء، 15-12-2020 10:50 ص

رامي رضوان يعلن تعافيه من كورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلن الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تعافيه من فيروس كورونا.

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حيث انه نشر صورة له وارفقها بتعليق قال فيه "المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي عليل، مش قلتلكم هخلص عليه، بس الحقيقة مش جدعنة مني. أنا بفضل ربنا صمدت نفسياً وكنت راضي بقضاء الله.. إنما الشفاء.. بعد فضل ربنا الكبير، يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه".


واضاف : "وفي كل من دعا حتى في السر، أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم، شكراً لحضراتكم جميعاً مشاعركم الجميلة على راسي، أنا الحمد لله بخير وزي الفل. ربنا كرمني من واسع، ولكل من سأل.. ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة.. راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC، يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل ومكروه.. وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض وأنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد، حفظكم الله جميعا".

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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