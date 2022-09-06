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الثلاثاء، 06-09-2022 04:29 م

رحمة رياض تتحضر للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض متابعيها خبر مشاركتها بكأس العالم لكرة القدم 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي دون الدخول في التفاصيل.

بعد كثرة الشائعات حول وفاة جورج الراسي.. المديرية العامة للدفاع المدني توضح
نشرت الفنانة صورة من عند مصفف الشعر كتب عليها كأس العالم 2022. وكشفت رياض انها تتحضر لاغنية جديدة للمشاركة فيها في المونديال.

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جدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي تشارك فيها رياض بحدث رياضي فقد سبق لها ان احيت النسخة العاشرة من كأس العرب بأغنية "الكوكب".


هذا وأعربت منذ ايام الفنانة العراقية عن حزنها على الأحداث التي تجري في بلدها في الأيام الأخيرة، وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة.

 

 


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