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الإثنين، 16-11-2020 04:45 م

رد فعل تامر حسني بعد قرار بسمة بوسيل الانفصال عنه!

بسمة-بوسيل-تامر-حسني


الوكيل الاخباري - شغل إعلان الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني الكثيرين في مصر والعالم العربي، حيث أعلنت بسمة بوسيل يوم الجمعة الماضي، انفصالها عن الفنان المصري، وطلبت "من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه".

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وقال موقع "إي تي بالعربي"، اليوم الاثنين، إن المياه قد عادت إلى مجاريها بين تامر حسني وبسمة بوسيل بعد جلسة مصالحة بينهما أمس بحضور بعض الأصدقاء المقربين، وأكد الموقع أن الخلاف بين الزوجين قد انتهى بعودة تامر حسني إلى منزله.

 

وكان تامر قد شارك في أوّل رد علني له حول الموضوع منذ انتشار خبر الانفصال، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وجّه من خلاله رسالة إلى زوجته وكتب فيها: "بسمة حبيبتي للأسف أنت لم تفكري بشكل جيد وسلمتي أذنك لشر السوشيال ميديا لأن كان تعليق كلامهم فارغ، لقد أنسوكي أنك عرفتيني وأنا مشهور وهذه طبيعة عملي التي عرفتيني عليها وحبيتيني بها، كيف أوصلوكي للزعل والبعد فترة".


وتابع: "المهم أنا لست غاضبا منك ولا يرضيني زعلك، أنتي حبيبتي وأم أولادي.. أنا ظهرك وسندك مهما حدث، ولكن ما أرغب في قوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتيرة"، واختتم تامر حسني رسالته لزوجته، قائلا لها: "متهورة ولكن أحبك".

 

سبوتنيك

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