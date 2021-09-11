رد قوي من محمد رمضان بعد اتهامه باجراء عملية تجميل - صورة

الوكيل الإخباري - فوجئ النجم محمد رمضان، بانتشار شائعة عن إجراءه عملية تجميل وهو ما أبدى إندهاشه منه.



ورد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشر صورة له وهو طفل، معلقاً عليها : "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني، الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل رداً على الأخبار الكاذبة ."

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من ناحية أخرى، حددت محكمة جنح المستأنف جلسة 17 نوفمبر "تشرين الثاني" المقبل لنظر استئناف رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.



وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة» بدفع 6 مليون جنيه.





المصدر - لها