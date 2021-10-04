رسائل مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها منذ وفاتهما - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين الممثلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبرت عن ما يجول بداخلها بعد خسارتها الصعبة وكتبت: كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و انا و دنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.

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بس انا مش عارفه اكون تمام

كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون احسن

بس الحقيقه اني اوحش من الاول

وكل حاجه عملتها بس مش بهدا

الحمدلله على نعمه الصلاة و التسبيح و الدعاء اكيد

بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة و اصبر اكتر من كده

والحمدالله على اي ابتلاء انا راضيه

المصدر - الفن