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الإثنين، 04-10-2021 11:09 ص

رسائل مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها منذ وفاتهما - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين الممثلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبرت عن ما يجول بداخلها بعد خسارتها الصعبة وكتبت: كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و انا و دنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.

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بس انا مش عارفه اكون تمام
كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون احسن
بس الحقيقه اني اوحش من الاول
وكل حاجه عملتها بس مش بهدا
الحمدلله على نعمه الصلاة و التسبيح و الدعاء اكيد
بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة و اصبر اكتر من كده
والحمدالله على اي ابتلاء انا راضيه

 

 

المصدر - الفن 

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