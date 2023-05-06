السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

الملكة رانيا تنشر صورة مع الملك في قصر باكنغهام

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث بتأثير مخاوف ركود الاقتصاد

نقل الأسير دقة للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

تنظيم منتدى المال والأعمال الأردني - العراقي حزيران المقبل في عمان

قرار رفع الفائدة للمرة العاشرة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

صادرات تجارة عمان تزيد 58.2 % بالثلث الأول من العام الحالي

ترحيب سعودي أميركي ببدء المحادثات حول السودان في جدة

السبت، 06-05-2023 10:33 ص

زوجة حسن شاكوش تحرر محضراً ضده بعد أقل من شهرين على زواجهما !

WhatsApp Image 2023-05-06 at 10.29.25


الوكيل الإخباري- بعد أقل من شهرين على زواج مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قامت زوجته بتحرير محضر ضده تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق وطردها من منزل الزوجية منذ أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اضافة اعلان


وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش، لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.


وعلقت على تأخيرها في الإبلاغ بأنها كانت تأمل في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة وفقاً لما نقل موقع " لها

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الموت يغيّب الروائي السوري حيدر حيدر

520232125249309245868

الفنان الاردني صقر فهد اللوانسة في ذمة الله - صورة

لماذا-غاب-وائل-جسار-عن-ليلة-روائع-الموجي-رغم-مشاركته-في-التمارين

حقيقة وفاة الفنان وائل جسار

679

"متحف الحضارة في مصر " يفجّر مفاجأة ناكراً أصالة

طارق-صبري

الموت يُفجع الفنان طارق صبري

Najwa-Karam-1

نجوى كرم بتصميم مصنوع من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد -صورة