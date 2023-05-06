زوجة حسن شاكوش تحرر محضراً ضده بعد أقل من شهرين على زواجهما !

الوكيل الإخباري- بعد أقل من شهرين على زواج مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قامت زوجته بتحرير محضر ضده تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق وطردها من منزل الزوجية منذ أيام.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا عبر قسم شرطة أكتوبر من زوجة شاكوش وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش، لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.



وعلقت على تأخيرها في الإبلاغ بأنها كانت تأمل في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة وفقاً لما نقل موقع " لها "

