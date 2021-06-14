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الإثنين، 14-06-2021 10:06 ص

زوجة معتصم النهار تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتهما - فيديو

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الوكيل الإخباري - تطرقت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار إلى حياتهما الزوجية وقصة حبهما، مؤكدة أنها تعاني من تسخيف الناس لها ولحياتها، وبأنها في البداية كانت تنزعج من لطف الناس معها فقط لأنها زوجة معتصم وذلك كونها شخصا وعليهم محبتها أو كرهها شخصياً.

وكشفت لين في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات عن تفاصيل تعرفها وارتباطها بمعتصم، مشيرةً إلى أنها تعرفت عليه بعمر صغير، حين كانت في سن العشرين، وأن ما لفتها هو شكله في تلك المرحلة، والحالة البعيدة التي كان يعيشها وهي في الفن والمسرح والأدب والثقافة، وهي حالة مختلفة عن الجو الدمشقي المحافظ الذي عاشت فيه، وعائلتها التي كانت تعمل في التجارة، لذا شعرت بأنها تريد اكتشافه واكتشاف عالمه الخاص، مشيرة إلى أن أهلها عارضوا ارتباطهما في البداية، خوفا عليها من المشاكل التي قد تحدث بينهما بسبب طبيعة عمله كممثل. 

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أكدت برنجكجي أنها تلقت أكثر من عرض لخوض تجربة التمثيل، إلا أنَّ غيرة زوجها منعتها من ذلك، موضحة أن معتصم يدعمها في أيَّ مجال تفضله، لأنه يحب أن يراها ناجحة، ولكن اعتراضه على مجال التمثيل تحديداً ناتج عن خوفه من انشغالها عن الأسرة، لافتة الى أنه لديها رغبة قوية في دخول المجال الفني.

وعن الغيرة، أشارت الى أنها تغير على زوجها مثل أي امرأة، لكنَها لا تنزعج من وجود المعجبات حوله، لأنَ جمهوره هو السبب الحقيقي في نجاحه ولكنها انزعجت 4 أو 5 مرات فقط بسبب تصرفات البعض بسبب تخطيهم الحدود، معلقة "كانوا قليلين احترام".

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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