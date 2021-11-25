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الخميس، 25-11-2021 12:49 م

زينب الموسوي طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف

شهاب جوهر


الوكيل الإخباري - هاجمت زينب الموسوي، طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر، "مستغيبيها" وحتى متابعيها الذي ينتقدون الأخير وزوجته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقالت في حديث مصوّر عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "مارح سامحكم يوم القيامة وناطرنكم على الصراط، أنا أكلمكم على الغيبة والإنسان اللي يستغيب، تستغيبوني تتكلمون عني؟ أو أي أحد بمكانتي ما أسمح لكم، الناس للي عندي أحبهم، أبيهم ناس نظاف، أبي كل متابعيني وللي يحبوني، إذا صج إنتوا تحبوني لا تستغيبون أحد ولا تذمون أحد ولا تحللون على كيفكم . 

 

وأضافت: "اللي ما يبوني ليش داشين سنابي وانستغرامي، ليش قاعدين تسبون وتظنون فيني ظن سوء، ليش قاعدين تتكلمون علي، مو محللتكم، مو محللتكم، ويوم القيامة إن شاء الله أشوفكم، مو محللتكم، يلا روحوا".

وكانت الموسوي التزمت الصمت حيال الجدل الذي أثارته زيجة طليقها، مؤكدةً أنّ الدخول في مهاترات والاستعراض عبر الـ"سوشال ميديا"، ليسا من طبيعتها.


وقالت: "شكراً شكراً، من كل قلبي، أولاً أنا أول مرة أطلع سناب وحبيت إني أشكركم خلال أقل من 48 ساعة نصف مليون متابع، شكرا من كل قلبي على كل دعوة لي وعلى كل شيء، اليوم انا طلعت ما في شيء الحمد لله انا ما طالعة أتكلم مو شخصيتي ولا أخلاقي". 

 

المصدر - لها 

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