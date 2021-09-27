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الإثنين، 27-09-2021 09:03 م

زينة مكي تلتقي بعائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر - فيديو

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الوكيل الإخباري - وصلت الممثلة زينة مكي إلى الكويت، حيث التقت عائلتها للمرة الاولى منذ سنة و10 أشهر، بسبب جائحة "كورونا".

ونشرت مكي فيديو مؤثر عبر حسابها على "انستغرام" للحظة وصولها إلى مطار الكويت، حيث كان والدها بانتظارها، فهرعت إليه وعانقته.

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وعلّقت على الفيديو قائلة: "بعد سنة و ١٠ شهور  أو سنتين إلّا شهرين
 حيالّا وحدة بتحسسكن بوقت أطول.


كنت بالطيارة عم بسترجع "شريط" كل هالفترة .. صرت فكّر بكل شي مرقت فيه بهالسنة و ١٠ شهور و انتو بعاد عني.. قلت عنجد أجادني .

 

هلق صار فيي قول انو و أخيراً رجعتلي الحياة.. صار وقت آخد نفس كبير انا و بحضنكن ما في أغلى من الأهل ما في.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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