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الأحد، 19-09-2021 03:48 م

سبب عودة كندة علوش الى مصر

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الوكيل الإخباري - تعود الممثلة السورية كندة علوش إلى القاهرة، بعد إنتهائها من تصوير فيلم خارج مصر، وذلك لتصور دورها في المسلسل الجديد "بيت المعادي"، الذي حمل سابقاً عنوان "الستات بتعرف تقتل"، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة المغلفة بالكوميديا السوداء، خلال الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي Why Women Kill.

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"بيت المعادي" بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين وأحمد وفيق، سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

 

إشارة إلى أن كندة علوش شاركت في بطولة مسلسل "ضي القمر"، من ضمن 6 حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا"، وحقق "ضي القمر" نسبة مشاهدة عالية، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي، من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن.

 

المصدر - الفن 

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