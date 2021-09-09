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الخميس، 09-09-2021 10:43 ص

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو - صورة

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الوكيل الإخباري - تستمر الممثلة المصرية سمية الخشاب في توجيه الرسائل للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولطالما عبرت عن حبها وإعجابها به.

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فبعد أن نشرت صورة مرتدية فستان الزفاف وتنتظر رونالدو مع فريقه مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وجهت اليه رسالة تطلب فيها مقابلته أثناء تواجدها في البرتغال.


ونشرت سمية الخشاب صورة لها في البرتغال وعلقت عليها قائلة: "أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزا كريستيانو".


الجدير ذكره أن آخر اعمال سمية الخشاب أغنية "اوعدك- ملبن مصر" مع الفنان المصري عمر كمال.

 

 

المصدر - الفن 

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