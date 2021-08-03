شاكيرا قد تواجه المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير أكد محامي النجمة العالمية شاكيرا أنها تخطّط لتقديم استئناف إلى محكمة برشلونة ضد الحكم الصادر بحقها بتهمة التهرب الضريبي المزعوم بقيمة 14.5 مليون يورو.



وخلال جلسة الاستماع في المحكمة التي استمرت لمدة ساعة ونصف ساعة في اسبلوغوس دي يوبرغات بالقرب من برشلونة، أصرّت شاكيرا على براءتها ونفت مزاعم تهرّبها الضريبي مؤكدةً أنها سدّدت كل ما استوجت عليها من ضرائب.

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ولفت فريق الدفاع عنها بأنها حتى عام 2014 كانت تكسب معظم أموالها من خلال جولاتها الدولية، وأن مقر إقامتها الرئيس كان في جزر الباهاما.



وقال البيان: "كانت شاكيرا تسدّد دوماً رسومها الضريبية في كل البلدان التي عملت فيها، بما في ذلك في الفترة بين عامَي 2011 و2014، فقد اتبعت النصائح والتوصيات الدقيقة لمستشاريها المحترفين".



وحكم قاضي تحقيق في برشلونة، بضرورة محاكمة نجمة البوب الكولومبية بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 17 مليون دولار.

وبحسب المدّعين الإسبان، تخلّفت شاكيرا عن دفع الضرائب في إسبانيا في الأعوام 2012 و 2013 و 2014 على الرغم من إقامتها في البلاد، وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه شاكيرا عقوبة السجن.

المصدر - لها