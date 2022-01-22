شاهد - أديل في نوبة بكاء حاد... والسبب صادم

الوكيل الإخباري - أطلّت المغنية البريطانية أديل على جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في بث مباشر، حيث صدمت متابعيها بانهيارها بالبكاء بسبب تأجيل سلسلة من حفلاتتها الموسيقية في مدينة لاس فيغاس الأميركية، بعد إصابة نصف فريق عملها بفيروس كورونا.



وقالت النجمة العالمية من خلال حسابها الشخصي في "إنستغرام": "حاولنا بكل السبل قطعاً كي نتمكن من ذلك في الوقت الملائم... نصف العاملين معي، نصف فريقي مريض بكوفيد وما زال. من المستحيل تقديم العرض".



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